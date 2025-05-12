2025\'te Uyuşturucu Operasyonları Artıyor

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ilk 4 ayında düzenlediği 2 bin 349 farklı operasyonda 16,5 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamının oluşmasına neden olarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmeyeceği ifade edildi. Bu kapsamda, ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen 2 bin 349 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 76 artışla 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesi ve 17 milyon 936 bin çeşitli eşya başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

NİSANDA 3,9 MİLYAR LİRALIK YAKALAMA

Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 231 artışla 3,9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarla 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya, 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya kaçakçılığının önüne geçildi.