2025'ten Umut Dolu Mesajlar! - Son Dakika
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2025'ten Umut Dolu Mesajlar!

İş dünyası, 2025 için umut ve barış temennileriyle yeni yıla girmeyi bekliyor.

31.12.2024 15:16
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İş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, yayımladıkları mesajlarla, yeni yıla ilişkin beklenti ve temennilerini ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2025'in herkes için sağlıklı ve güzel bir yıl olmasını diledi.

Türkiye ve dünyada barışın, refahın hakim olması yolunda umudun çoğaldığı, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ile saygının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sanayicisinin ve ticaret erbabının ülkemizin makroekonomik dengeleri ışığında, yatırım iştahıyla istihdam arzusunun asla azalmayacağına inanıyorum. Ekonomimizi daha güzel noktalara hep beraber getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Dönem dönem tüm dünyada zor ve sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor. Ülkemizin geleceğine, iyiye, doğruya, güzele dair hayallerimiz, ümitlerimiz her türlü olumsuzluğu yok edecek kadar büyük ve güçlüdür. Bu inançla, aydınlıklara yürüdüğümüz sürece yolumuz daima açıktır. Türk iş dünyası adına 2025'in birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olması dileğimi yineliyor, herkese mutlu seneler diliyorum."

"Esnaf ve sanatkarla önümüzdeki yıl sorunları aşacağız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 2024'te yüksek enflasyonla mücadele konusunda güç birliği yaptıklarını belirterek, halkın, esnaf ve sanatkarların bütün sorunları geride bırakmak için 2025 yılını beklediğini kaydetti.

Ülkenin birlik ve beraberliği adına 2025'in güzel bir yıl olmasını dileyen Palandöken, "TESK, esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu olarak enflasyonla mücadelede enflasyonun getirdiği sıkıntıların birlikte aşılması ve girdi maliyetlerinin düşmesi için mücadele verdi. Ticaretin ve ülkenin huzurunun ve güveninin teminatı olan esnaf ve sanatkarla önümüzdeki yıl sorunları aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni yılda sorunları bir kenara bırakıp önemli meselelerin halledilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

"Umutların canlandığı, barışın hüküm sürdüğü bir dönemin kapısı aralansın"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da geride bırakılan zor yılların ardından 2025'in taze bir başlangıç ve umut vadettiğini belirtti.

Türkiye ve dünyada yaşanan zorlukları, acıları ve problemleri geride bırakmak adına yeni yıla umutla adım atıldığına işaret eden Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılının, dünyayı barışa, huzura ve refaha kavuşturması en içten temennimiz. Doğal afetlerin yaşanmadığı, savaşların sona erdiği ve küresel iklim krizine çözüm bulunduğu bir yıl olması dileğiyle, tüm insanlığın ortak beklentisini yüreğimizde taşıyoruz. Gelecek nesillere huzurla emanet edebileceğimiz, küresel ve yerel sorunların çözüme kavuştuğu, sürdürülebilir bir geleceğin temellerinin atıldığı bir yıl olmasını diliyoruz. 2025, umutların canlandığı, barışın hüküm sürdüğü ve geleceğe güvenle ilerlediğimiz bir dönemin kapısını aralasın."

Kartaloğlu, 2025'in tüm insanların hayallerine ulaştığı ve geleceğe güvenle baktığı bir yıl olması temennisinde de bulundu.???????

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Güncel, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025'ten Umut Dolu Mesajlar! - Son Dakika

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