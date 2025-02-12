2025 TR-YÖS/1 Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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2025 TR-YÖS/1 Başvuruları Başlıyor

Uluslararası öğrenciler için 2025 TR-YÖS/1 sınavı yarın başlıyor, başvurular 12 Mart'a kadar.

12.02.2025 12:20
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Bu yılki Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025 TR-YÖS/1) başvuruları yarın başlayacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversitelere daha fazla sayıda ve nitelikli uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen 2025 TR-YÖS/1, 60 ülkede ve 88 merkezde gerçekleştirilecek.

Türkiye dışında toplam 59 ülkede ve 69 merkezde düzenlenecek 2025 TR-YÖS/1, Türkiye'de ise 18 ilde, 19 merkezde yapılacak.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2025 TR-YÖS/1, 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular yarın başlayacak. Adaylar, 12 Mart'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvuruda bulunabilecek, geç başvurular ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

2025 TR-YÖKS/1, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenecek.

Geçen yıldan itibaren devlet üniversiteleri uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemiyor. TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabiliyor. Vakıf üniversiteleri de TR-YÖS sonuçları ile öğrenci kabul edebiliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da kendi öğrenci kabulünde TR-YÖS'ü kullanırken, başvuruda bulunabilmek için şu şartlar gerekiyor:

"Adayların lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla, yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular/mavi kartlılar, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/çift uyruklular, lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar."

YÖK, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama 2023 yılında gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 TR-YÖS/1 Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

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