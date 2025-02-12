2025 TR-YÖS Sınavı Başvuruları Başladı

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(ANKARA) - Türkiye'deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) 60 ülkede, 88 merkezde gerçekleştirilecek.

Türkiye dışında toplam 59 ülkede ve 69 merkezde düzenlenecek olan 2025 TR-YÖS/1, Türkiye'de ise 18 ilde, 19 merkezde yapılacak. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2025 TR-YÖS/1, bu yıl 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

2025-TR-YÖS/1'e başvurular yarın başlıyor. Adaylar yarından itibaren 12 Mart 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek. Geç başvurular ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek olan sınav 60 ülkede ve 88 merkezde yapılacak.

Geçen yıldan itibaren devlet üniversiteleri uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemiyor. TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabiliyor. Vakıf yükseköğretim kurumları da TR-YÖS sonuçları ile öğrenci kabul edebiliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da kendi öğrenci kabulünde TR-YÖS'ü kullanıyor.