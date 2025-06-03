Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta tercihleri alınan 2025-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Son Dakika › Güncel › 2025 TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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