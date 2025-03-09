2025 Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı

URUMQİ, 8 Mart (Xinhua) -- 2025 Uluslararası Güreş Turnuvası, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Turpan kentinde başladı.

Cumartesi öğleden sonra başlayan turnuvada, 65 kilo, 74 kilo, 86 kilo, 97 kilo ve 125 kilo olmak üzere beş ağırlık kategorisinde yarışmalar yer alıyor. Xinjiang bölgesi, Kazakistan, Kırgızistan ve Küba'dan altı takımın katıldığı müsabakalara, aralarında olimpiyata katılmış güreşçilerin de bulunduğu toplam 73 sporcu katılıyor.

Xinjiang'da ilk kez yarışan ve geçen yıl Paris Olimpiyatları'nda 97 kilo kategorisinde Küba'yı temsil eden Arturo Silot Torres, "Farklı stillerden üst düzey sporcularla antrenman yapmaktan ve yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Bu benim gelişimim için çok faydalı oldu. Umarım ileride birlikte çalışıp gelişmemiz için daha fazla fırsat olur" ifadelerini kullandı.

Xinjiang Dövüş Sporları Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adil Balat, "Bu turnuvanın amacı, uluslararası spor işbirliğini güçlendirmek ve sporcuların zorlu rekabet ortamlarını yönetme becerilerini geliştirmektir" ifadelerini kullandı.