2025 Yeşil Ekonomi Yılı İlan Edildi

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TAŞKENT, 1 Ocak (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2025'i ülke için çevre koruma ve yeşil ekonomi yılı olarak ilan etti.

Yeni yıla girerken cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada ülkenin ana hedefinin, ekonomik sistem ile çevre arasında sürdürülebilir bir denge kurmak ve işletmelere daha büyük fırsatlar yaratmak olduğu belirtildi.

Mirziyoyev, özel mülkiyeti korumak ve ülkeye aktif şekilde yabancı yatırım çekmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Konuşmasında 2024 yılını "kazançlı" olarak niteleyen ve "Yeni Özbekistan fikri gerçeğe dönüşüyor" diyen Mirziyoyev, ülkesinin uluslararası arenada rekabetçi bir ulus ve güvenilir bir ortak olarak nüfuzunu arttığını ifade etti.

Özbekistan'da 2024 yılı gençliğe ve iş dünyasına destek yılı olarak ilan edilmişti.