2025 YÖKDİL/2 Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Temmuz tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.