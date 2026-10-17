2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı Tianjin\'de düzenlendi

2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı Tianjin'de düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde cuma ve cumartesi günleri düzenlendi. Etkinlik, cuma ve cumartesi günleri Tianjin'de gerçekleştirildi.
TİANJİN, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, cuma ve cumartesi günleri Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlendi.
Kaynak: Xinhua
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