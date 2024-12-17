2028'e Kadar Bölgesel Gelişme Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2028'e Kadar Bölgesel Gelişme Stratejisi

Türkiye, BGUS ile 2024-2028 dönemi için yerel dinamiklerle kalkınmayı hedefliyor.

17.12.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi refah düzeyi yüksek hale getirmeyi ve küresel rekabette daha fazla söz sahibi yapmayı amaçlayan, yerel dinamikleri kullanarak, 2028 yılına kadar topyekun kalkınmayı hedefleyen "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi" (BGUS) belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi"ne (2024-2028) ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi sağlanacak.

Strateji kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bazı ilkeler takip edilecek. Bu kapsamda mekansal ve tematik stratejilerin belirlenmesinde ulusal plan ve stratejilerle uyum ve tamamlayıcılığa dikkat edilecek.

Bölgesel gelişme politikaları, mekansal ihtiyaçlar ve potansiyeller dikkate alınarak tasarlanacak ve uygulanacak. Bölgesel gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara ulaşılması için paydaşlar bir araya getirilecek, ortaklık ve işbirliği tesis edilecek, çok düzeyli yönetişim yapısı oluşturulacak.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları dikkate alınacak, bölgelerin şoklara hazırlık ve dayanma yeteneğinin güçlendirilerek değişen koşullara uyum sağlaması ve aynı zamanda temel işlevlerini sürdürebilmesi sağlanacak.

Ayrıca küresel ve ulusal fırsat ile tehditler çerçevesinde yerleşimlerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesiyle uygulama süresini de dikkate alarak stratejik öncelikler belirlenecek. Stratejilerin hayata geçirilmesi için uygulama çerçevesi oluşturulacak. Ulusal düzeyde yönlendirici stratejilerin belirlenmesi, detaylı planlama ve uygulamanın alt ölçekli planlar ile yerinde gerçekleşecek.

4 boyutlu ele alınacak

2024-2028 BGUS vizyonu, küresel gelişmelerin getirdiği fırsat ve tehditler ile yapılan detaylı mekansal analizler çerçevesinde, bölgelerin sahip olduğu gelişme potansiyelleri dikkate alınarak, ulusal kalkınma sürecinin bölgesel gelişme politikası önceliklerine hizmet edecek şekilde belirlendi.

Buna göre, söz konusu dönem için belirlenen bölgesel gelişme vizyonu küresel entegrasyon, rekabetçilik, yakınsama ve afet sonrası ihya olmak üzere 4 gelişme boyutunu içeriyor.

Yerelden ulusala, ulusaldan küresele temel yaklaşımıyla bir taraftan bölgelerin sahip oldukları içsel potansiyellerin tamamlayıcılık ve öğrenme odağıyla oluşturacağı sinerjiyle ülke içi gelişmişlik farklarını azaltarak, diğer taraftan da küresel düzeyde söz sahibi bölgelerin sayısını artırarak, Türkiye'nin ulusal kalkınma sürecini hızlandırmak ve güçlendirmek hedefleniyor.

Stratejinin temel amaçları arasında, bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması, bölgeler arası ekonomik, sosyal yakınsamanın sağlanması, afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2028'e Kadar Bölgesel Gelişme Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:26:32. #1.11#
SON DAKİKA: 2028'e Kadar Bölgesel Gelişme Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.