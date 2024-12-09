21. Devlet Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada 563 katılımcının 1338 fotoğrafı değerlendirildi.

Özgünlükleri, teknik kalitesi, görsel etki ve tematik uyumları ile 35 fotoğraf, yarışmanın seçici kurulunca ödüle layık görüldü.

"İnsan ve Yaşam" kategorisinde 3 başarı, "Tabiat ve Doğal Hayat" kategorisinde 2 başarı ile "Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler" kategorisinde 3 başarı ödülünün sahipleri seçici kurul tarafından belirlendi.

Yarışma sonucunda, "İnsan ve Yaşam" kategorisinde 9, "Tabiat ve Doğal Hayat" kategorisinde 8, "Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler" kategorisinde ise 10 fotoğraf sergilenecek.

Ödüle layık görülenlere toplam 225 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Seçici Kurul'da Prof. Dr. Emre İkizler, Dilek Yurdakul, Reha Bilir, Doç. Dr. Savaş Onur Şen ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer aldı.

Yarışma sonuçlarına, "http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.