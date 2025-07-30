22 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Otobüste Yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yolcu otobüsünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde rutin kimlik kontrolü uygulaması yaparken M.Y'nin yanlış kimlik bilgileri verdiğini tespit etti.

Tedirgin olduğu gözlenen M.Y'nin yüz tanıma sisteminden sonra gerçek kimlik bilgilerine ulaşıldı.

"Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenen M.Y, Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.