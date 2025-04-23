23 Nisan'da Anıtkabir'e Yoğun Ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakanlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Anıtkabir'e eşi ve 4,5 aylık bebeğiyle gelen Fatih Şen, Anıtkabir'i her milli bayramda ziyaret ettiklerini ancak ilk kez bebekleriyle geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şen, "Çocuğumuzu getirmek gurur verici. Bugün çok anlamlı ve özel bir gün. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyoruz." dedi.

Anıtkabir'in önünde Türk bayrağını dalgalandıran Bülent Aksoy, 8 metre uzunluğundaki bayrak sopasını 6 yıl önce Ulus'ta özel olarak yaptırdığını anlattı.

Her bayramda kutlamalara bayrağıyla katıldığını belirten Aksoy, 23 Nisan'a ilişkin, "İstiyorum ki Türk milleti hep barış içinde sevgi içinde olsun. Bu ülke hepimizin." diye konuştu.

Anıtkabir, saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.