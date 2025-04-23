23 Nisan'da Başkanlık Koltuğu Çocuklara Devredildi - Son Dakika
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23 Nisan'da Başkanlık Koltuğu Çocuklara Devredildi

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Uğur Okulları öğrencilerine devretti. Öğrencilerden Remzi Suat Kara ve Lina Saka, bayram vesilesiyle yaptıkları konuşmalarda, çocukların hakları ve eğitimi konularında düşüncelerini dile getirdi.

23.04.2025 14:35  Güncelleme: 15:27
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Remzi Suat Kara ve Lina Saka'ya devretti. Kaya, "Dünyada sadece Büyük Atatürk çocuklara bir bayram armağan etti, bununla da övünç duyuyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Uğur Okulları öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Başkan Kaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Kaya, ilk olarak Uğur Okulları öğrencisi Remzi Suat Kara'ya "Evet Remzi Bey, bugün başkanımız sizsiniz. Haydi bakalım buyurun" diyerek koltuğunu devretti.

Remzi Suat Kara, erkek çocuklar için futbol sahaları kurmak istediğini belirtti. Kara, "Dünyada dostluk, barış ve iyi şeyler olsa, savaşlar olmasa daha çok mutlu olurum" dedi.

Başkan Kaya, daha sonra koltuğu Lina Saka'ya devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Saka, "Öncelikle tüm dünya çocuklarına bu bayramı armağan eden Ulu Önder Atatürk'e, bu koltuğa oturmama izin veren Başkanımız Ahmet Kaya'ya ve bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu bayram sadece biz çocukların değil aynı zamanda milletimizin de egemenlik bayramıdır, bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Kaya, Lina'ya, "Ne yapmak istiyorsunuz sayın başkanım, talimat verin arkadaşlar hemen yapsınlar" dedi. Lina ise "Bütün çocukların eşit eğitim yaşam ve barınma alanlarına sahip olmasını istiyorum. Bir de size söz veriyorum, büyüdüğümde bütün çocukların çok daha mutlu olacağı bir dünya için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Lina Başkanımız koltuğun hakkını verdi. Trabzon'a bir kadın başkan çok yakışır" diyen Başkan Kaya, küçük Lina'ya teşekkür etti.

Çocuklara tavsiyelerde bulunan Başkan Kaya, "Okuyacaksınız, başarılı olacaksınız. Atatürk'ün çocukları olarak örnek almayacaksınız, örnek olacaksınız. O da derslerde, hayatta her alanda başarıyla mümkün olur. Bunun yolu da çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçiyor, öğretmenlerimizin ve büyüklerimizin sözünden çıkmamaktan geçiyor. Hepinize başarılar diliyorum ve tekrar bayramınızı tekrar kutluyorum" dedi.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Kaya, bir öğrencinin "Nasıl belediye başkanı olunur" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Aslında bu iş çok uğraşla olacak bir şey değil. Eğer insanlar, dürüst ve liyakatli bir insan olduğunuza inanıyorsa, size 'başkan olmasısınız' diyorlar. Yani 'Ben başkan olmak istiyorum'dan ziyade insanlar size bunu yakıştırabiliyorsa, layık görüyorsa, o daha kıymetli. Bizimki biraz öyle oldu. Ülkemizde daha önce padişahlık sistemi vardı. Padişahın ailesinden insanlar başkan oluyordu, padişah oluyordu. Sonra Atatürk 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi, 'Milleti yönetecek olanları millet seçecek' dedi ve bizlere seçme ve seçilme hakkını tanıdı. Ülkemizi, şehirlerimizi yönetecek insanları seçme hakkını bizlere verdi. Ulusal egemenlik dediğimiz bu, ulusu yönetecek olanları ulus kendi seçer."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğu Çocuklara Devredildi - Son Dakika

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