23 Nisan'da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.