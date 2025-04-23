23 Nisan'da Tüm Raylı Sistemler Ücretsiz

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN başta olmak üzere, raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.