24 Mahalle Tahliye Edildi

TOPLAM 24 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangınları sürerken; Akhisar'da 18, Ahmetli'de 2, Kula'da 2, Salihli'de 2 mahalle olmak üzere toplam 24 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Diğer yandan 3 ilçede süren yangınlara 8 uçak, 21 helikopter, 94 arazöz, 86 su tankeri, 35 itfaiye aracı, 48 iş makinesi ve 1138 personel ile müdahale ediliyor.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
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