25 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te "kasten adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'yi, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yaptıkları operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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