26 Yıldır Muhtarlık Görevini Sürdürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı kırsal Nebioğlu Mahallesi'nde 1999 yılında muhtarlığa seçilen Fatma Boyacıoğlu, 26 yıldır görevini sürdürüyor.

Boyacıoğlu, ilçeye 69 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Nebioğlu Mahallesi'nde yaklaşık 26 yıldır muhtarlık görevini yürütüyor.

Fatma Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 seçimlerinde Arif Aygörmez'den görevi devraldığını belirterek, "Altı dönemi kesintisiz kazandım. Yaklaşık 26 yıldır mühür bende. Nebioğlu Mahallesi muhtarı olarak görevimi sürdürüyorum." dedi.

Hizmet etmeyi sevdiğini dile getiren Boyacıoğlu, "Göreve geldiğimde köyümüzde su yoktu. Önce su sorununu çözdük. Daha sonra yolların asfaltlanması ve köy çeşmesinin yapılması gibi birçok hizmet dönemimize nasip oldu." diye konuştu.

Görev süresi boyunca birçok kamu görevlisiyle çalıştığını aktaran Boyacıoğlu, "Rahmetli Bülent Ecevit döneminde göreve başladım. O günden bu yana birçok başbakan ve cumhurbaşkanı görev yaptı. İlçede beş belediye başkanı ve on kaymakamla çalıştım." ifadelerini kullandı.