27 Mayıs: Vesayet ve Darbeler Üzerine - Son Dakika
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27 Mayıs: Vesayet ve Darbeler Üzerine

27.05.2025 12:19
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Yalçın, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'deki vesayet zihniyetinin doğuşuna etkilerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti bu ülkede vesayeti geriletmiş, çökertmiş partinin adıdır. Uzun mücadelelerin sonunda, kendimiz de fiili darbe teşebbüslerine maruz kalarak, bu ülkede darbeyle halkın iradesinin elinden alınamayacağını göstermek AK Parti hükümetlerine nasip oldu." dedi.

Yalçın, AK Parti Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 1960'ın Türkiye demokrasi tarihinin ilk darbesi olduğunu belirten Yalçın, bunun diğer darbeler için de zemin hazırladığını söyledi.

İlk defa halk oyuyla iktidara gelmiş hükümetin cuntacılar eliyle görevden uzaklaştırıldığını anlatan Yalçın, sonrasında yaşananların ülke demokrasi tarihi adına acı ve utanç verici olduğunu dile getirdi.

Yassıada yargılamalarında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın haksız ithamlara uğrayarak idam edildiğini anımsatan Yalçın, "O yönüyle hem utanç verici hem acı bir sayfa 27 Mayıs ülkenin demokrasi tarihinde. Fakat bundan da öte 27 Mayıs'ın çok uzun erimli bir etkisi oldu. O etkiyi de aslında vesayet kavramıyla özetliyoruz. 27 Mayıs'tan sonra öylesine bir düzenek kuruldu ki bir daha halkın oyunu alan herhangi bir hükümet, 'tam anlamıyla iktidar olmasın, muktedir olmasın, devletin elitlerinin, bürokrasinin elitlerinin kontrolünden çıkmasın' diye bir vesayet mekanizması oluşturuldu. Bu vesayet mekanizmasının içerisinde hükümetler görev yapmaya çalıştılar." diye konuştu.

Yalçın, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 "postmodern darbesi", 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, 27 Mayıs'ın ülkedeki vesayet zihniyetini doğurmasının sonucu olduğunu vurgulayarak, Türk demokrasi tarihinin bir anlamda "darbecilikle mücadele" halinde geçtiğini söyledi.

Tüm illerde "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi

AK Parti olarak her yıl 27 Mayıs'ta ülkedeki vesayet mekanizmalarının nasıl kurgulandığını herkese anlatmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, bu kapsamda AK Parti Genel Merkezinde ve tüm illerde "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" adıyla sergi düzenlediklerini dile getirdi.

Serginin üç bölümden oluştuğunu, birinci bölümde Demokrat Parti hükümetinin göreve geliş şartları ve vatandaşın Demokrat Partiye gösterdiği ilgili anlatmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Sonra ancak özellikle Demokrat Partinin icraatları ve halkta çok daha fazla karşılık bulmasından sonra görüyoruz ki o tarihlerde birileri, bir merkezde Demokrat Partiyi halkın oyuyla deviremeyeceklerini anladıkları andan itibaren sokakları, üniversiteleri karıştırıp, sokakları yakıp yıkıp, gençleri sokaklara sürüp, siyaseti kutuplaştırıp, bürokrasinin üzerinde bir darbe beklentisi oluşturup bir şekilde ülkeyi darbeye doğru sürüklediler. En son 27 Mayıs'ta darbe gerçekleşti. O döneme kadar olan kısmı da sergimizde anlatmaya çalışıyoruz.

Yassıada mahkemeleri esnasında yaşanan bütün o ahlaksızca ithamları, o insanlara mahkemede yargılanırken yöneltilen, konuyla hiç alakası olmayan uydurma davaları ve o esnada maalesef medyanın yargılanan insanlara karşı nasıl aşağılayıcı bir dil kullandığını sergimizde göstermeye çalışıyoruz. Aslında 27 Mayıs 1960 darbesinin sadece kendinden menkul bir darbe olmadığını, ülkemizde maalesef bir darbecilik geleneği başlattığını da ortaya koymaya çalışıyoruz. Son olarak günümüze dair bununla ilgili dersler çıkarmaya çalışıyoruz bu sergide."

"Bu zihniyete sahip olanlar hala içimizde var"

Yalçın, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana hem vesayet hem de çeşitli darbe teşebbüsleriyle mücadele etmek zorunda kalan bir parti olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mücadelelerin sonunda biliyoruz, inanıyoruz ve gururla söylüyoruz ki AK Parti bu ülkede vesayeti geriletmiş, çökertmiş partinin adıdır. Uzun mücadelelerin sonunda, kendimiz de fiili darbe teşebbüslerine maruz kalarak, bu ülkede darbeyle halkın iradesinin elinden alınamayacağını göstermek AK Parti hükümetlerine nasip oldu.

Sergimizde hem onu ortaya koyuyoruz hem de bir uyarıda bulunuyoruz. O uyarı da şudur, evet, bu ülkede vesayet çöktü ama maalesef vesayet zihniyeti birilerinin kafasında dipdiri yaşıyor. Gerçekten bugün hala sokakları herhangi bir siyasi olayda ateşe vermek isteyenler, hukuku yok saymak isteyenler, demokratik değerleri çiğneyenler veya bir darbe esnasında tankların önünden sıvışıp televizyonlarda kahve içerek darbeyi izleyenler, son geçtiğimiz dönemde boykot ve benzeri eylemlerle siyaseti daha da kutuplaştırarak ülkenin gerilimini artırmak isteyenler ve hala vatandaşın iradesini değil de kendi azınlık ve seçkinci iradelerini hakim kılmaya çalışanlar, bu zihniyete sahip olanlar maalesef hala içimizde var. Dolayısıyla 27 Mayıs meselesi üzerinden ders çıkarmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir."

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, açıklamasının ardından "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisini gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 27 Mayıs: Vesayet ve Darbeler Üzerine - Son Dakika

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