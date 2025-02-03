3. Uluslararası Afet Kongresi Başladı - Son Dakika
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3. Uluslararası Afet Kongresi Başladı

3. Uluslararası Afet Kongresi Başladı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, deprem ve afetler üzerine kongre düzenledi. 6 Şubat'ta sona erecek.

03.02.2025 18:49
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Afet Kongresi" başladı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongre açılışında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş'ın tarihin en büyük depremini yaşadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizim, önlemlerimizi en üst seviyede almamız gerekiyor. Deprem dışındaki tüm afetler ve riskler için de önlemleri tam anlamıyla almamız gerekiyor. Bu kongremiz depremi önceleyecek ama bir selde nasıl davranmamız gerekiyor? Geçtiğimiz günlerde Bolu'da bir yangın faciası yaşadık. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yangın olayında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili konuları her alanda işlememiz gerekiyor. Bu bilinci toplumun her kesiminde oluşturmamız gerekiyor."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da olası bir afet sırasında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen ise depremin ardından kenti yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirtti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir imtihandan geçildiğini dile getiren Beşen, şöyle devam etti:

"Ancak bizler bu acıyı ve zorlukları hep birlikte aşmayı başardık. Çünkü bizler birlikte hareket etmenin gücünü bilen bir toplumuz. 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin ardından şehir olarak ilk andan itibaren bir olduk, birlik olduk. Ülkemizin dört bir yanından gelen yardımlar, gönüllülerin ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali, deprem sonrası hayatın yeniden kurulması için gösterilen çabalar bize bir kez daha insanlığın gücünü ve dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi."

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da "6 Şubat depreminden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde bir iskan ve istihdam projesi başlatıldı ve gerçekten şu anda Kahramanmaraş olarak, depremin merkez üssü olarak, iki yıl içerisinde şehrimiz ciddi manada ayağa kalktı. Hak sahibi vatandaşlarımızın büyük kısmı evlerine, konutlarına kavuşmuş oldular. Kavuşmayanlar ise 2025'in sonuna kadar kendi evlilerine, komutlarına kavuşmuş olacaklar. İş insanlarımız iş yerlerini açtılar. Bu bize çok güçlü bir devlet olduğumuzu, milletimizin çok kuvvetli olduğunu ve devlet millet el ele verdiğimiz sürece hiçbir zorluğun altında kalmayacağımızı gösteriyor." diye konuştu.

Açılış sonrası, "Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkisi", "Afetlerin Yapı Üzerindeki Etkisi" ve "Afetlerin Sağlık Üzerindeki Etkisi" konulu oturumlara geçildi.

Kongre 6 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Eğitim, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Afet Kongresi Başladı - Son Dakika

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