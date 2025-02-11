3 Yıldır Aranan Hırsız Yakalandı

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Ankara'da 19 ayrı suçtan 3 yıldır aranan M.T, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, farklı tarihlerde 12 kez hırsızlık, 4 kez mala zarar verme ve 3 kez konut - iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 3 yıldır aranan ve hakkında 71 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin Keçiören'de yakalandığı belirtildi.

M.T'nin adli işlemlerinin tamamlanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.