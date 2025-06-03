30 Yıldır Sokak Hayvanlarına Vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

30 Yıldır Sokak Hayvanlarına Vefa

03.06.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de Nuray Timuroğlu, 30 yıldır sokak köpeklerini besleyerek hayvanlara umut oluyor.

Sokak köpeklerinin Nuray annesi, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Nuray Timuroğlu 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Ürgüp ilçesinde ikamet eden Timuroğlu; kuzenine ait olan boş araziye kendi imkanları ile köpek barınakları yaptı. Timuroğlu ayrıca sokak hayvanlarına her gün su, mama ve yemek veriyor. Timuroğlu yaptığı açıklamada; "Kuzenimin mülküne böyle köpek barınakları yaptık. 30 yıldır da burada köpekleri besliyorum. Çocukluğumda da bizim kedi ve köpeklerimiz vardı. Bu güne kadar onlara bakmaktan hiç vazgeçmedim. Onlarsız bir gün geçirmedim. Bu işi devamlı yapıyorum ve ölene kadar da yapacağım. Hayvanları sevmek, beslemek hoşuma gidiyor. Bazı insanlar çok acımasız davranıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. İstiyorum ki herkes aç hayvanları doyursun, baksın, sevsin, başını okşasın. Ama insanlar bunu yapmıyor" dedi. Karnı tok olan hiçbir hayvanın saldırgan olmadığını söyleyen Timuroğlu "Bu hayvanlarında sevgiye ihtiyacı var. Hayvanların tedavi edici özellikleri var. Hayvan seven çocuklar asla suç işlemiyor. Bu insan psikolojisinde çok önemli" şeklinde konuştu.

Köpekler için evinde makarna bile pişirdiğini ifade eden Timuroğlu; "Mamaları taksitle alıyorum. Ayrıca bir fırından gülük yüz tane bayat ekmek temin ediyorum. Dönercilerden lavaş ekmeği alıyorum. Zaman zaman süt veriyorum. Hayvanları bu şekilde beslemeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Nevşehir, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Yıldır Sokak Hayvanlarına Vefa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:32:49. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Yıldır Sokak Hayvanlarına Vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.