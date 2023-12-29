31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkacak

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçmen listeleri 4 Ocak Perşembe günü askıya çıkarılacak.

Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, seçmen listelerinin 4-17 ocak tarihlerinde mahalle muhtarlıklarında askıda bulunacağı bildirildi.

Adres değişikliğine ilişkin işlemlerin bu süreç içinde nüfus müdürlüklerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, adres değişikliğinde bulunan seçmenlerin gerekli belgeler ile Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanabilmeleri için engeli seçmen olduklarına dair formun seçmen yakınları yada ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları aracılığıyla seçim kurulu başkanlığına teslim etmesi gerektiği belirtildi.