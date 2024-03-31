31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ediyor

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31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım işlemleri devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 21.00 itibarıyla Türkiye çapında açılan sandık sayısı yüzde 33.09 oldu. Sayılan oylara göre 7 milyon 112 bin 941 oy ve yüzde 49.72 ile CHP birinci sırada bulunuyor. AK Parti ise 5 milyon 984 bin 934 oy ve yüzde 37.72 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor.

Yerel seçimlerde kullanılan oyların sayımı sürüyor. Türkiye çapında sandıkların yüzde 33.09'u açılırken, sayılan oyların partilere göre dağılımı ve oy yüzdeleri şöyle:

CHP: 7 milyon 112 bin 941 oy (yüzde 49.72)

AK Parti: 5 milyon 984 bin 934 oy. (yüzde 37.72)

Dem Parti: 704 bin 913 oy. (yüzde 4.94)

Yeniden Refah Partisi 603 bin oy. (yüzde 4.22)

MHP 519 bin 748 oy. (yüzde 3.64)

İYİ Parti 420 bin 30 (yüzde 2.94)