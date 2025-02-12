33 Yıllık Öğretmene Duygusal Veda

Güncel

Tavşanlı'da duygusal veda, 33 yıllık öğretmenlik kariyerinde son ders

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu, anlamlı bir vedaya sahne oldu. 33 yıl boyunca eğitim hayatına emek veren, birçok öğrencinin gelişimine katkı sağlayan Türkçe öğretmeni Gülseren Ertürk Othan, son dersini işleyerek meslek hayatına veda etti.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Gülseren öğretmenin öğrenciler üzerinde unutulmaz izler bıraktığı belirtilerek, "Eğitim hayatına uzun yıllarını adamış, pek çok öğrenciye ilham olmuş bir öğretmen olarak geride güzel hatıralar bıraktı. Kendisine küçük bir veda töreni düzenledik. Öğrencilerimizin ve okul personelimizin vedası duygusal anlara sahne oldu. Emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

"Öğrencilerime sadece bilgi değil, sevgiyle dokundum"

Gülseren Ertürk Othan, meslek hayatına veda ederken duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün meslek hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Yıllar önce büyük bir heyecan ve hevesle başladığım bu kutsal görevde artık veda zamanı geldi. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, ömür boyu süren bir yolculuktur. Öğrencilerime sadece bilgi vermekle kalmadım, onlara sevgiyle, sabırla dokundum. Bazen bir anne, bazen bir arkadaş, bazen de bir dost oldum. En büyük mutluluğum, yıllar sonra bile öğrencilerimin başarılarını görmek ve 'Öğretmenim, iyi ki varsınız' sözlerini duymak oldu. Meslek hayatım boyunca birçok güzel anı biriktirdim. Sınıf içinde paylaştığımız kahkahalar, gözlerindeki sevgi ve birlikte aştığımız zorluklar hafızamda hep canlı kalacak. Fiziksel olarak meslekten ayrılsam da öğrencilerim ve meslektaşlarım her zaman kalbimde olacak. Çünkü bir öğretmen mesleğinden emekli olabilir ama öğrencilerine duyduğu sevgiden asla emekli olmaz. Bu mesleği bana sevdiren öğretmenlerime, desteklerini hiç esirgemeyen meslektaşlarıma ve her zaman yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum."

Gülseren öğretmenin meslek hayatına duyduğu bağlılık ve öğrencilerine bıraktığı izler, onu uğurlayan herkesin gözlerinde duygusal anlar yaşattı. 33 yıllık eğitim serüvenini tamamlayan Othan, artık emeklilik hayatına adım atarken geride sayısız anı ve dokunduğu yüzlerce öğrenci bıraktı.