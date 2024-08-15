Tiyatro, kabare ve öykü yazarı, gazeteci Haldun Taner'in anısına düzenlenen "35. Haldun Taner Öykü Ödülü" yarışmasına 27 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.
Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen yarışmanın seçici kurulu, Demet Taner, Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal ve Ayşe Sarısayın'dan oluşuyor.
Kültür sanat dünyasına yeni isimler kazandırmayı amaçlayan yarışmada, kazanan esere 35 bin liralık para ödülü verilecek.
Son Dakika › Güncel › 35. Haldun Taner Öykü Ödülü Başvuruları Başladı - Son Dakika
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