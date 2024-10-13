36 Kilogramlık Dev Kabak Posof'ta!

Dev kabak ilgi odağı oldu
Posof'ta 36 kilogramlık kabak görenleri şaşırtıyor
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü Mahallesinde yetiştirilen 36 kilogram ağırlığında ki dev kaban ilgi odağı oldu.
Bin 583 rakımlı serhat ilçe Posof ilçesi Türkgözü köyünde yetiştirilen kabak görenleri şaşırtıyor. Dev kaban büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. Markette satışa sunulan dev kabağı kaldırmakta güçlük çeken işletme sahibi kemal Elkılıç, böylesi büyüklükte bir kabağı ilk defa gördüğünü ve kabağın Posof"ta yetiştirilmesinden de memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kabağın kantarda tartan vatandaşlar 26 kilogramı görünce şaşkınlık yaşadı.
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