38 İl İçin Sarı Uyarı - Son Dakika
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38 İl İçin Sarı Uyarı

38 İl İçin Sarı Uyarı
25.05.2025 16:43
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Meteoroloji, gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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