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Katar'ın başkenti Doha'da 4. Katar Ekonomik Forumu başladı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeniden Yapılanan Bir Dünya: Belirsizlik Yılında Yol Almak" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan 4. Katar Ekonomik Forumu'nun açılışına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim katıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, forumun açılışında yaptığı konuşmada ekonomik zorluklara değindi.

Katar Emiri Şeyh Temim de X hesabından yaptığı açıklamada, forumun, "küresel ekonomik ve jeopolitik konularda yapıcı fikirlerin ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi tekliflerin sunulduğu küresel bir platform haline geldiğini" ifade etti.

Katar resmi haber ajansı QNA, forumun, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkeden 1000'in üzerinde hükümet ve şirket yetkilisini bir araya getireceğini bildirdi.