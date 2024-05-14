4. Katar Ekonomik Forumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

4. Katar Ekonomik Forumu Başladı

4. Katar Ekonomik Forumu Başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Katar Ekonomik Forumu, 'Yeniden Yapılanan Bir Dünya: Belirsizlik Yılında Yol Almak' temasıyla başladı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katıldığı forum, küresel ekonomik ve jeopolitik konuları ele alacak ve yenilikçi teklifler sunacak 1000'in üzerinde hükümet ve şirket yetkilisini bir araya getirecek.

14.05.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da 4. Katar Ekonomik Forumu başladı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeniden Yapılanan Bir Dünya: Belirsizlik Yılında Yol Almak" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan 4. Katar Ekonomik Forumu'nun açılışına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim katıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, forumun açılışında yaptığı konuşmada ekonomik zorluklara değindi.

Katar Emiri Şeyh Temim de X hesabından yaptığı açıklamada, forumun, "küresel ekonomik ve jeopolitik konularda yapıcı fikirlerin ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi tekliflerin sunulduğu küresel bir platform haline geldiğini" ifade etti.

Katar resmi haber ajansı QNA, forumun, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkeden 1000'in üzerinde hükümet ve şirket yetkilisini bir araya getireceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Enver İbrahim, Hükümet, Malezya, Polonya, Katar, Dünya, Doha, Duda, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Katar Ekonomik Forumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: 4. Katar Ekonomik Forumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement