4. Trakya Kamp ve Karavan Fuarı Çorlu'da Başladı

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(TEKİRDAĞ) - Trakya bölgesinin önemli etkinliklerinden biri haline gelen 4'üncü Trakya Kamp ve Karavan Fuarı, Çorlu'da başladı. Renkli görüntülere sahne olan fuarın açılışına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Kaymakamı Murat Eren de katıldı. Protokol üyeleri fuar alanını gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Trakya bölgesinin önemli etkinliklerinden biri haline gelen 4'üncü Trakya Kamp ve Karavan Fuarı, Çorlu'da başladı. Renkli görüntülere sahne olan fuarın açılışına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Kaymakamı Murat Eren de katıldı. Protokol üyeleri fuar alanını gezerek katılımcılarla sohbet etti. Fuarın açılışında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'nun sadece bir sanayi değil aynı zamanda ticaret ve hizmet şehri olduğunu vurgulayarak, "Bugün 4. Trakya Kamp Karavan Fuarı'ndayız. Bu fuar sadece kamp ve karavan meraklılarını değil, aynı zamanda farklı alanlarda üretim yapan birçok kişiyi de bir araya getiriyor. Şehrimizin sosyal, kültürel ve doğayla iç içe yaşam vizyonunu destekleyen önemli bir etkinlik" dedi.

Sarıkurt, karavan fuarlarının özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde alternatif tatil ve yaşam biçimlerine ilgi duyanlar için cazip seçenekler sunduğunu belirterek, "Ben istiyorum ki şehrimiz insanları elbette çalışsınlar, üretsinler ama insanlarımızın sadece sabah evden işe gittiği, akşam da işten geri döndüğü bir şehir olmasın. Sosyal alanda, kültür hayatında, doğayla bütünleşirken insanlarımız için seçenekler de olsun. Bu anlamda karavan fuarı, hem şehrimizin insanları için bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımına vesile oluyor. Hem onlar adına yeni fırsatlar doğayla bir araya gelmek için. Türkiye'deki sayılı kamp karavan fuarlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sayılı karavan fuarlarından biri"

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) Başkan Vekili Mevlüt Sarıgül de fuara ilişkin değerlendirmesinde, "Çorlu fuarları her zaman yoğun ilgi görüyor. Trakya halkı doğa ile iç içe yaşamaya yatkın bir kitle. Bu yıl da İstanbul, Bursa, Sakarya, Antalya ve hatta Bulgaristan'dan ziyaretçilerimiz var" dedi.

Fuara katılan vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Karavan modellerini ilgiyle inceleyen bazı ziyaretçiler, Tiny House'lara olan ilgilerini dile getirirken, bazıları da ilk kez fuara katıldıklarını ve ilerleyen dönemlerde karavan sahibi olmayı düşündüklerini ifade etti.

Ziyaretçilerden İrfan Şenol, "Yeni açılıyor herhalde bugün. Yeni açıldığı günde işte bu kuruluşları güzel, fena değil. Ben beğendim. Yani karavan kısmı çok güzel ve model olarak hele şurada bir yer var şaşırdım. Olmaz böyle bir şey ya. Çok güzel. Param olsa ben de alsam. Eşim mahrum ediyor beni karavandan" derken; eşi Hatun Şenol, "Bence çok güzel, hakikaten hepsinin yeri ayrı. İmkanı olana güzel olanaklar var ama biz birkaç senedir yazlıkçı olduğumuz için bir karavan bakıyoruz da bir yandan. Ben cesaret edemiyorum. Daha geniş alanda yaşamayı seviyorum. Ben cesaret edemediğim için alamıyor eşim de. Çok gezen mi bilir çok okuyan mı derler ya. Biz eskiden okula giderken sorarlardı. Gezenin daha çok şey kazandığını düşünüyorum. O sebeple inşallah bir gün cesaret edeceğim" ifadelerini kullandı.