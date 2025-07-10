400 Gönüllü Turizm Elçisi Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

400 Gönüllü Turizm Elçisi Göreve Başladı

10.07.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi, tarihi yarımadayı gezen turistlere yardımcı olması için 400 gönüllü turizm elçisi göreve başladı.

Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ile Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle tarihi yarımadayı gezen turistlere yardımcı olmak için başlatılan proje kapsamında, 400 gönüllü turizm elçisi göreve başladı.

Belediye tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri" projesine ilişkin Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin yanında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kentin sahip olduğu kültür mirasının yaklaşık üçte birinin Fatih sınırları içinde yer aldığını söyledi.

Her mevsim turizme açık olan ilçenin, bütün tarihi bölge ve yapılarıyla çok önemli bir miras olduğunu ifade eden Turan, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçinin bölgeyi büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezdiğini belirtti.

Turan, İstanbul'un 3 ayrı medeniyete başkentlik yaparak tarihin her döneminde büyüleyici cazibesi, farklı kültürleri, dilleri ve inançları bir arada yaşattığını aktararak, "İstanbul kiliseleriyle camileriyle ve havralarıyla hem çok kültürlü hem çok dinli hem de çok dilli bir merkezdir. Orta Çağ'dan beri farklı kültürde insanlar bir arada yaşıyor. Geçmişte de seyahatin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda İstanbul'da birçok dilde insanın anlayacağı tabelalar vardı. Biz de bu projeye 15 yıldır devam ediyoruz. Tek yönlü bir proje değil çift yönlü sosyal sorumluluk projesidir." dedi.

Turan, "Gönüllü Turizm Elçileri" projesinin, gençlere sosyalleşme, dillerini geliştirme ve dünyanın her yerinden İstanbul'a gelen insanlarla tanışma fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu projeye İstanbul'un her yerinden 1600 gencimiz müracaat etti, içlerinden 400'e yakın gencimizle birlikte 150 öğrenci yedek olarak bu projede yer alıyor." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gençlerin kendilerini geliştirmelerinin çok önemli olduğunu ve İstanbul'daki tarihi ilçede herkesin bilmediği önemli noktaları öğrenmeleri gerektiğini aktardı.

Avdagiç, İstanbul'un derinliklerini ve güzelliklerinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, gönüllülere yönelik şunları söyledi:

"Sizin burada yapmış olduğunuz güzellikler, sadece turiste yol göstermek değil, aynı zamanda onların İstanbul'da kalma sürelerini uzatmasını, kenti başkalarına tavsiye etmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla ülkemize ve şehrimize ciddi katkılarda bulunuyorsunuz."

Toplantıya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve 400 gönüllü turizm elçisi katıldı.

Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, Yerel Yönetim, istanbul, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel 400 Gönüllü Turizm Elçisi Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti

13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
23:33
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
23:01
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
22:15
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:42
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı
Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
21:19
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 15:02:42. #7.13#
SON DAKİKA: 400 Gönüllü Turizm Elçisi Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.