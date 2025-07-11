5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü Davası Devam Ediyor

Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kerem Gökay Y. ve Levent O, benzer konu nedeniyle davayla birleşen dosyanın diğer tutuksuz sanıklarından Münir Eralp K. ile Deniz Sönmez'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

İlgili şirkette yüzde 10 ortaklığı bulunduğunu belirten Münir Eralp K, olay günü klinikte olmadığını ifade etti.

Klinikte karar merci olmadığını belirten sanık, "İşlemi gerçekleştirenler çalışanım değil. Yaşananlardan dolayı son derece üzgünüm. Beraatimi talep ederim." dedi.

Kerem Gökay Y. ve Levent O. da önceki beyanlarını tekrar etti.

Deniz Sönmez'in ailesi ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme hakimi, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Aydın ve Elena Sönmez çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e, 10 Kasım 2023'te diş çekimi için gittikleri özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti.

Evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından götürüldüğü Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde tedaviye alınmış, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada anestezi uzmanı Levent O, diş hekimi Aleyna S. ile polikliniğin mesul müdürü Kerem Gökay Y'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla, diğer sanıklarla birlikte anestezi teknikeri Gül K'nin ise 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Aynı mahkemede, Hüseyin Serkan Ö, Mert Çelebi G, Mervenur Özdemir A. ve Münir Eralp K. hakkında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.