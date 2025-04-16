50 Yaşındaki Balıkçı Üniversite Okuyor - Son Dakika
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50 Yaşındaki Balıkçı Üniversite Okuyor

Alper Yıldırım, annesinin hayali için Trabzon Üniversitesi'nde gazetecilik okuyor.

16.04.2025 20:52
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Trabzonlu 50 yaşındaki balıkçı Alper Yıldırım annesinin hayali için üniversite okuyor

TRABZON - Trabzon'da yaşayan 50 yaşındaki balıkçı Alper Yıldırım, yaşıtlarından farklı olarak balıkçılığının yanı sıra üniversite eğitimi de görüyor.

Yomra ilçesinde bulunan balıkçı barınağında 20 yıldır ikamet eden 50 yaşındaki Alper Yıldırım çocukluğundan beri hayali olan balıkçılık mesleğini yıllardır yapıyor. Ancak Yıldırım'ın balıkçılık dışında bir de Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilik hayatı bulunuyor.

Daha çok annesinin, kendisinin üniversite okumasını istediğini belirten Yıldırım, "Çocukluk hayalim olan balıkçılık ile uğraşıyorum. Ayrıca boş zamanlarımda üniversiteye gidiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse benden daha çok annem üniversiteye gitmemi istiyordu. Yaşlandı, bu yüzden beni okumuş görsün istediğim için üniversiteye başladım" dedi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü birinci sınıfta öğrenimine devam eden Yıldırım, "Devamsızlık yapmıyorum. Bazı geceler denize gidiyorum. Onun haricinde de sabahları üniversiteye gidiyorum. Şu an ikinci dönemdeyim. Dört gün dersimiz var bu dönem. Bütün derslere katılmaya çalışıyorum. İlk dönemdeki tüm derslerimi geçtim. Ders çalışmak için pek vaktim olmuyor ama dersleri takip ettiğim için şu an yeterli oluyor. Hiç evlenmedim, evlenmeye pek de niyetim yok. Üniversite okumaya başladıktan sonra annem benden daha çok sevindi. Kardeşlerimin ise bu duruma bakışları hep olumlu oldu. Arkadaşlarım ise ilk başta çok şaşırdı, yadırgayanlar da oldu ama hep pozitif tepkiler aldım. Hocalarımla fazla diyaloğum yok ancak bazı sınıf arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. Tabi onlardan çok büyüğüm hatta çoğunun belki ebeveynlerinden daha büyüğüm. Tabi ben herhangi bir ayrım yapmıyorum, eğer aynı sırayı paylaşıyorsak aynı yaştayız mantığıyla ilerliyorum. Üniversite bittikten sonra bir hayalim yok, hayalim zaten burada yaşamaktı, burada yaşamaya devam ederim" diye konuştu.

Normal bir balıkçının hayatı nasılsa kendisinin de öyle yaşadığını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Hayatım normal bir balıkçının hayatı gibi. Sadece burada yaşadığım için fazla misafirim oluyor. Kendi arkadaşlarım var onlar devamlı geliyorlar, yeni edindiğim arkadaşım pek yok. Sınıftan arkadaşlarım da Ramazanda iki akşam geldiler. Sınavdan önce de buraya gelecekler. Buradaki yaşamım 20 yılı geçmiştir. Ama çocukluğumdan beridir de hep buradayım" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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