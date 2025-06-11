51 Yaşında Üniversiteye Döndü - Son Dakika
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51 Yaşında Üniversiteye Döndü

51 Yaşında Üniversiteye Döndü
11.06.2025 13:27
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Tülay Özdemir, oğlu ile birlikte üniversite okuyor, öğrencilere örnek oluyor ve başarı sağlıyor.

Konya'da oğluyla 3 yıldır aynı üniversitede eğitim alan 51 yaşındaki Tülay Özdemir, derslerindeki başarısıyla hem çevresine hem de öğrencilere örnek oluyor.

Özdemir, 18 yaşında kazandığı edebiyat fakültesine, annesinin sağlık sorunları nedeniyle devam edemedi.

Evlendikten sonra 3 çocuğu dünyaya gelen Özdemir, oğlunu motive etmek ve yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için 2022'de girdiği üniversite sınavında başarılı oldu.

Kendisi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü, oğlu da Hukuk Fakültesini kazanan Özdemir, okulu bitirdikten sonra iş hayatında yer almak istiyor.

Öğrenciler ona, o da öğrencilere enerji veriyor

Bir torun sahibi Özdemir, AA muhabirine, yıllar sonra yeniden üniversite okuma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu, bunun heyecanıyla sınıfları hep dereceyle geçtiğini söyledi.

Sınava hazırlanırken oğlunu motive etmek için rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Özdemir, "Üniversite okumak içimde hep ukdeydi. Kendime sürekli kızıyordum. 'Niye bıraktım, kayıt yaptırıp dondursaydım.' diyordum. Sonra hayat telaşından, çocuklardan nasip olmamıştı. Gazeteciliği çocukluğumdan beri çok seviyorum. Hep hayalimdi, bu zamana denk geldi." ifadesini kullandı.

Torun sahibi olduktan sonra öğrenciliğe dönmenin çevresinde şaşkınlık yarattığına dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"İlk gün, kayıt yaptırmaya geldiğimizde, isme baktılar, oğluma baktılar, bana baktılar, yaştan dolayı şaşırdılar. 'Öğrenci hanginizsiniz?' diye sordular. Ben cevap verince onlar da şaşırdı. Çevremden de çok şaşıranlar oldu. Oğlum okula alışık olduğundan daha rahattı. Ben yıllar sonra dönünce biraz heyecanlıyım. Başaracağımı da bilemiyordum. İlk dönem yüzde 10'luk başarı dilimine girince 'Yapabilirim.' dedim. Başarım hala sürüyor. Arkadaşlarım benden 30 yaş küçük. Sağ olsunlar, saygılarından 'abla', 'teyze' demiyorlar. Güzel bir iletişimimiz var. Örnek olmaya çalışıyorum, diğer öğrenciler bana enerji veriyor. Notlarımı paylaşıyorum. Onlar benim kadar azimli değil, motive etmeye çalışıyorum."

"Annemle arkadaşlık boyutuna geçtik"

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Özdemir de annesiyle öğrenci olmanın çok keyifli ve ilginç olduğunu dile getirdi.

Çok eğlendiklerini, zaman zaman komik anlar yaşadıklarını anlatan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Annemle okul arkadaşı olmak çok farklı bir deneyim. Güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. Anne oğul gidip geliyoruz. Anneme çok teşekkür ediyorum, beni motive etti. Annemle okul arkadaşı olmak da çok güzel bir duygu. Sabahları derslerimize, sınavlarımıza birlikte gidiyoruz. Kampüste karşılaşınca birlikte vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarım önce inanmamıştı ama annemi çok seviyorlar, annem de onları seviyor. Annemle arkadaşlık boyutuna geçtik. Sırlarımı daha rahat paylaşabiliyorum."

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, konya, Son Dakika

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