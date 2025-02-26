53 Yaşında 7 Ülkede Sergi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

53 Yaşında 7 Ülkede Sergi Açtı

Füsun Sünnetçioğlu, resim sanatıyla 9 yaşında tanışarak 7 ülkede sergi açtı ve sosyal projelerde yer aldı.

26.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Füsun Sünnetçioğlu, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı resim sanatında 7 ülkede sergi açtı.

Sünnetçioğlu, ilkokulda resme olan ilgisini fark eden öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında resim sanatıyla tanıştı.

İlk çalışmasının beğenilmesiyle resme ilgisi artan Sünnetçioğlu, üniversite eğitimini de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde tamamladı.

Yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da ressamlık yaparak geçiren Sünnetçioğlu, daha sakin bir yaşam sürebilmek için 2004 yılında memleketi Babaeski'ye dönerek evini atölyeye dönüştürdü.

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Sünnetçioğlu, yurt içi ve dışında 300'e yakın karma sergi açtı.

Sünnetçioğlu, Dünya Ressamlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını sanata adadığını söyledi.

İlkokulda resim yapmaya başladığını belirten Sünnetçioğlu, resim yaparken sürekli çocukluğunun aklına geldiğini anlattı.

Küçük hikayelerle bugünlere geldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, resim yapmaya çok küçük yaşta başladığını kaydetti.

Öğretmeninin desteği ile ressamlığa yöneldiğini dile getiren Sünnetçioğlu, yaptığı eserleri yaşam haritası olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Birçok hastane ve okul binasının duvarlarına dekorlar yaptığını belirten Sünnetçioğlu, engelli ve çocuklara yönelik birçok sosyal sorumluluk projesinde de gönüllü olarak yer aldığını aktardı.

"Kişisel sergi projelerim var"

Kazakistan, Japonya, ABD'nin de aralarında yer aldığı 7 ülkede karma sergilerde yer aldığını belirten Sünnetçioğlu, sanatseverlerden çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.

Bu yıl Fransa, Güney Kore ve Bulgaristan'da açılacak karma sergilerde yer alacağını aktaran Sünnetçioğlu, "Kişisel sergi projelerim var. 7 kişisel sergi açtım. Dünyadan pek çok sanatçı ile birlikte ortak bir sergi alanında bulunmak çok keyifliydi. Farklı diller, farklı düşünceler. " dedi.

Bugüne kadar bine yakın eser ürettiğini aktaran Sünnetçioğlu, eserlerinin güzel tepkiler aldığını ifade etti.

Resim yapmayı çok sevdiğini belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığım alanda bana üretmek anlamlı geldi. O yüzden ev atölye düzeneğine geçtim, böyle çok daha verim alabiliyorum. Bazen uyku tutmuyor, bazen bir iş yaparken heyecandan sabahlıyorsunuz, bırakamıyorsunuz. O yüzden o düzen içerisinde üretmek benim için çok daha keyifli.

Çok hırslı bir insan değilim. Büyük hedefler koymuyorum hayatımda. Yaşadığım şeyleri değerlendirmeyi seviyorum. Büyük planlar yapmıyorum. Ürettiğim resimleri insanlarla paylaşmak için sergiler planlıyorum. Benim öncelikli beklentim bunları üretiyor olabilmek. Resimle ressamın samimi bir ilişkisi olduğu düşünüyorum. O samimi ilişki kurulduktan sonra gerisi teferruat oluyor."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Babaeski, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 53 Yaşında 7 Ülkede Sergi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Savcılık İmamoğlu’nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:21:29. #1.11#
SON DAKİKA: 53 Yaşında 7 Ülkede Sergi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.