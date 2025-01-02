540 Milyon Liralık Lüks Araç Operasyonu - Son Dakika
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540 Milyon Liralık Lüks Araç Operasyonu

540 Milyon Liralık Lüks Araç Operasyonu

11 ilde yürütülen operasyonda, usulsüz olarak getirilen 50 lüks araç ele geçirildi.

02.01.2025 13:48  Güncelleme: 14:05
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonda piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmalarını titizlikle yürüttü.

Gümrük Operasyonunda 540 Milyon Liralık 50 Lüks Araç Ele Geçirildi

Kontroller neticesinde, ekipler, şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı. Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi. Ayrıca, bazı şahıslarca, geçici ithalatın sağladığı muafiyet imkanı dahilinde araç getirmek için, gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Gümrük Operasyonunda 540 Milyon Liralık 50 Lüks Araç Ele Geçirildi

Bu kapsamda, 11 ilde, geçici ithalat rejimini suistimal ederek ülkeye getirilen ve usulsüz şekilde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira olan 50 lüks araç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Gümrük Operasyonunda 540 Milyon Liralık 50 Lüks Araç Ele Geçirildi

Vergi kaçırılmak suretiyle toplum refahını ve ülke ekonomisini tehdit ederek sahte belgelerle ülkeye giriş yaptığı belirlenen araç ve şüpheliler başta olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle mücadele hız kesmiyor.

Gümrük Operasyonunda 540 Milyon Liralık 50 Lüks Araç Ele Geçirildi
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 540 Milyon Liralık Lüks Araç Operasyonu - Son Dakika

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