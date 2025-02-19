58 Yaşında Çıraklık Yapmaya Başladı - Son Dakika
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58 Yaşında Çıraklık Yapmaya Başladı

Halit Yıldızeli, çocukluk arkadaşıyla kaşık oymaya başladı, ahşap kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

19.02.2025 23:20
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58 yaşındaki adam, çocukluk arkadaşının yanında çıraklık yapmaya başladı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, ilgi duyduğu kaşık oyma mesleğinde çıraklık yapmaya başladı. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan ustası ile birlikte ağaçları oyarak kaşık yapan Yıldızeli, sağlığa zararlı olan metallerin yerine ahşap kaşıkları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Sivas'ta yaşayan Halit Yıldızeli, emekliliğinin ardından kendisine bir hobi aramaya başladı. Çocukluk arkadaşı olan tahta kaşık ustası Osman Heper'in yaptığı kaşıkları beğenen Halit Yıldızeli, kaşık oyma mesleğine merak saldı. Kaşık ustası Osman Heper ile birlikte çalışmaya başlayan 58 yaşındaki Halit Yıldızeli, yaklaşık 2 yıldır tahta kaşık oyarak çıraklık yapıyor.

Çocukluk arkadaşı çırağı oldu

Yaklaşık 10 yıldır kaşık ustalığı yapan Osman Heper, "Seyahat ederken uçakta metal kaşık ve çatal gördüm. Bende ahşaptan yapmayı düşündüm. Bazı profesörler metalin zararlarından bahsettiler. Bende insanların ahşap kullanımının yayılması için yapmaya başladım. Çocukluk arkadaşım Halit, yaptığım kaşıkları gördü, beğendi. Kendisi de yapmak istedi ve 2 yıldır yapıyor. Beni izleyerek, yaptıklarıma bakarak yaptı" dedi.

3 günde bir kaşık oyabiliyor

Arkadaşının yanında çıraklık yapan Halit Yıldızeli, "Burada gezerken böyle bir yerde dükkan açmak istedim. Ustamın yaptığı kaşıkların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ustama bu işi bir dükkanda taçlandırmak istediğimi söyledim. Evimde öğrenmeye çalışıyordum, her zaman müsait olamıyorduk. Dükkanımızı açtık, dışarıdan talep de var. Bu işlere çok meraklıydım. Torna ve tesviye işlerinden anladığım için de başlamak istemiştim. Şu anda yaptığımı düşünüyorum. Ahşap kaşık, atalarımızdan gelen bir kültür. Nasıl şehirden köye bir dönüş var ise kanserojen maddelerden de tabiata yöneliş var. Ustama hem yardım etmek hem de öğrenmek amacıyla başladım. Kendim çıraklıktan kurtardıktan sonra çırağım olur mu bilemiyorum. Bunu vatandaşlar kullansın diye yapıyoruz. Ben bir kaşığı 2 ila 3 gün arasında tamamlıyorum. Ama ustam yaklaşık 6 saatte tamamlıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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