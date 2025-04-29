60 Yıldır Cübbe Diken Usta Terzi

Gaziantep'in emektar terzisi 60 yıldır cübbe dikiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 78 yaşındaki terzi ustası Recep Çikolar, 12 metrekarelik dükkanında, akademisyen, avukat ve nikah memurları ile öğrencilerin mezuniyet törenlerinde giymeleri için yaklaşık 60 yıldır cübbe dikiyor.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiren Recep Çikolar, henüz 10 yaşında iken bir terzi ustasının yanında çıraklığa başladı. Uzun bir dönem çıraklık, kalfalık ve ustalık yaptıktan sonra 1970'te kendi iş yerini açtı. Şahinbey ilçesinde kendi iş yerini açan Çikolar, 60 yıldır akademisyen, avukat ve nikah memurları ile öğrencilerin mezuniyet törenlerinde giymeleri için yaklaşık cübbe dikiyor. Cübbe dikiminin yanı sıra kasket ve şapka dikimi de yapan Çikolar, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

Yarım asrı aşkın süredir asırdır sevgi ve sabırla terzilik yapan Çikolar, şapka, bayrak, filama, arma ve serigrafi işleri de yapıyor.

Mesleğinde kalfa, daha sonra da usta olduğunu belirten Çikolar, "10 yaşında iken bu mesleğe başladım. 10 yaşımdan beri bu mesleği yapıyorum. Emekli oldum ama çalışmaya devamı ediyorum. Emeklilik maaşım ile geçiniyorum. Burada da çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Mesleğe olan ilginin ve iş yoğunluğunun eskisi kadar kalmadığını belirten Çikolar, "Eskiden bu mesleğe ilgi daha çoktu. Terzilik döneminden beri bu işleri yapmayı öğrendim. Terzilik yaparken şapka, kasket, cübbe, flama ve bayrak çeşitleri dikmeyi öğrendim. Kendimi geliştirdim. Halen de çalışmaya devam ediyorum. Her sabah iş yerimi açıp ikindi saatine kadar çalışıyorum. Okullar için tören bayrağı yapıyorum. Tamir işi olunca onları yapıyorum. Okulların tatil olmasına yakın bir sürede cübbe işleri oluyor. Bir ay boyunca okul işleri oluyor. Bir ay sonra okul işi olmaz. Fotoğrafçılar için mezuniyet cübbesi dikiyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Gaziantep'te benden başka şapka dikimi yapan yok. Önceki dönemlerde polis, zabıta ve şapka kullanan memurlar için şapka dikiyordum. Eski şapkalar kalmadı. Şu anda sadece şapkalar tamir için geliyor. Şu anda eskisi gibi fazla iş yok. Eski dönemlerde işimiz çok iyiydi. Resmi kurumlar için şapka dikerdim. Ama şu an artık kalmadı. Eski yoğunluğum kalmadı" diye konuştu.