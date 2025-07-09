640 Bin Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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640 Bin Gıda Denetimi Yapıldı

09.07.2025 11:59
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Tarım Bakanı Yumaklı, 640 bin gıda denetimi sonucu 14,7 bin uygunsuzluk tespit ettiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit ettik, 352'si hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, yaklaşık 1,4 milyar lira civarında da idari para cezası uyguladık." dedi.

Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen, "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı"nda konuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 55'inin kentlerde yaşadığına, Türkiye'de bu oranın yüzde 77'ye ulaştığına işaret eden Yumaklı, bu demografik değişimin, daha fazla üretme ve tüketme ihtiyacını oluşturduğunu bildirdi.

Yumaklı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, risklere ve yeni süreçlere karşı sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini aktararak, güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıda üretmek ve altyapıyı güçlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

Bu kapsamda, kırsal kalkınma destekleri, organize tarım bölgeleri, su ve sulama yatırımları ve regülasyon faaliyetleri başta olmak üzere güvenilir gıdayı temin için birçok başlıkta faaliyet yürüttüklerini bildiren Yumaklı, gıda zincirinin ilk aşaması olan üretim sürecinde de aktif şekilde sahada olduklarını ifade etti.

"Şu ana kadar 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdik"

Yumaklı, sağlıklı gıdanın temeli olan bitki ve hayvan sağlığına yönelik son iki yılda 100'e yakın uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Gıda ürünlerinin satış ve toplu tüketimine dönük denetimlerinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı, bunun kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ettik. Yıllık denetim planlarımız, rutin denetimlerimiz var. Her türlü iletişim vasıtasıyla bizlere iletilen şikayetler var. Hiçbir tanesini ıskalamadan mutlaka üzerine gidiyoruz. Sahada gıda denetimi yapan 8 binden fazla arkadaşımız var. Bu güçlü altyapıyla 2024'te 1,3 milyon denetim yaptık. 1 Ocak'tan bu yana 640 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 uygunsuzluk tespit ettik, 352'si hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, yaklaşık 1,4 milyar lira civarında da idari para cezası uyguladık."

Yumaklı, bütün denetim sonuçlarını şeffaf şekilde, anlık olarak vatandaşlarla paylaştıklarını, bununla ilgili de karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda işletmelerin uygunsuzluk oranını düşürmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Yumaklı, "Karekod uygulamasında 28 Temmuz, işletmelerimizin uyum sağlaması için son tarih. Artık bundan sonra firmaların buna uyum sağlamasını da takip etmiş olacağız." diye konuştu.

"Eylem planlarımızı sahaya aktaracağız"

Yumaklı, ürün güvenliği konusunun 4. Tarım Orman Şurası'nda da yoğun şekilde ele alınan başlıklardan olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Burada güvenilir gıdaya ilişkin birçok konu konuşuldu, bunlara ilişkin eylem planlarımızı oluşturup en kısa zamanda sahaya aktaracağız. Güvenilir gıdayı, gıda arz güvenliğimiz ve rekabet gücümüzün en önemli anahtarı olarak görüyoruz. Üretim, satış ve toplu tüketimde, halkımıza uygun şekilde hizmet veren bütün üretici ve işletmelere teşekkür ediyorum. Bu alandaki çalışmalarımıza, paydaşlarımız ve vatandaşlarla katkı vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 640 Bin Gıda Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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