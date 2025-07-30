65 Sanığa Sahte E-İmza Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

65 Sanığa Sahte E-İmza Davası

30.07.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 65 sanık, kamu yöneticilerinin e-imzasını kopyalayarak sahte belgeler düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak çeşitli belgelerden sahte e-imza üreten 65 sanık hakkında, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edildi.

Başsavcılık, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖKSİS sistemlerine eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtildi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin diplomalarını kullandılar

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanık Y.B'nin sanık Z.K. ile olan mesaj kayıtlarında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.

Sanık Y.A.Ç. ifadesinde, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "diploma verilir" ilanını gördüğünü, ilanda bulunan bağlantı üzerinden bu kişilerle iletişime geçerek 2 yıllık Turist Rehberliği diploması talep ettiğini, iletişime geçtiği kişinin 4 yıllık bölüm ücretinin 200 bin lira olduğunu söylediğini, söz konusu işlemin depremde vefat edenlerin mezuniyet bilgileri değiştirilerek diploma talebinde bulunan kişilerin isimleriyle kayıtlarının yapıldığına yönelik bilgiler verdiğini, bunun üzerine kendisinin kimlik bilgilerini gönderdiğini ve ücretin 500 bin liraya çıkarıldığını anlattı.

İddianamede, sanığa ait cep telefonunda sahte mezuniyet kaydıyla ilgili pek çok mesajın olduğu, sanık Z.K'yla diploma teminine ilişkin mesajlar ile arkadaşına 200 bin lira karşılığında mezuniyet kaydı aldığını açıkça beyan ettiği mesaj kayıtlarının mezuniyet belgelerine ilişkin ekran görüntülerinin bulunduğu aktarıldı.

Sanıklar tarafından 270 e-imza üretildi

Sanıklardan A.A, Z.K'nın öğrencisi olarak bildiği K.K. isimli kişinin ülke genelinde BESYO bölümüne girişte düzenlenen yetenek sınavlarına başkalarının yerine girdiğini aynı zamanda sanık Z.K'nın e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu ve Z.K'nın talimatları doğrultusunda etrafında bulunanların e-imza üretimi ve kullanımında birlikte hareket ettiklerini, bu şekilde 270 e-imza üretildiğini bildiğini ileri sürdü.

Yakup isimli kişinin çok iyi yabancı dil bildiğini ve 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına başkaları yerine girerek sınavlardan yüksek puan aldığını beyan eden sanık A.A, bu puanlarla üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400'den fazla kişi olduğunu, bu kişilerin birçoğunun doçent ve profesör olarak görev yaptığını iddia etti.

Yasa dışı yollarla herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmadığını belirten sanık Z.K ise ifadesinde, mezuniyet ya da diploma temin etmediğini, kendisinin 2010 ve 2012 yıllarında KPSS, 2016 yılında ise sahte diploma çetesi soruşturmasında örgüt lideri sıfatıyla yargılandığını ancak beraat ettiğini, bu olayın üzerine bazı kişilerin kendisine ulaşarak yasa dışı teklifler sunduğunu ancak bu teklifleri kabul etmediğini, bu nedenle bazı kişilerin adını kullanarak suçlamaları kendi üzerinden atmaya çalıştıklarını, mevcut suçlamaları kabul etmediğini, elektronik imza ile yaşadığı sorunlara ise A.A'nın sebep olduğunu söyledi.

Sanıklar hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi

Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, ankara, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 65 Sanığa Sahte E-İmza Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
İzmir’de sıra dışı olay Dolandırıcılar sert kayaya çarptı İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
22:01
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
21:46
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
21:10
Fransız savunma şirketi Naval Group’a siber saldırı
Fransız savunma şirketi Naval Group'a siber saldırı
21:10
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:50
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
20:47
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 16:53:39. #7.11#
SON DAKİKA: 65 Sanığa Sahte E-İmza Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.