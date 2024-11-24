650 Koyun Kurtarıldı

Güncel

650 KOYUN KURTARILDI

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, Deliktaş beldesi Serinyayla Mahallesi'nde yaşayan Beyzade Özkan'a ait 650 koyun çoban ile birlikte yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazide mahsur kaldı. Çoban ve sürü köye dönmeyince Özkan durumu belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte çobanı ve sürüyü kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 650 koyunun bulunduğu sürü yolun açılmasıyla kurtarıldı. Koyunlar belediyeye ait garaja konuldu.

Uğur YİĞİT/ SİVAS,

FOTOĞRALI