7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

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SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalata özel ulusal düzeydeki ilk fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) yedincisi salı günü Shanghai'da başladı.

Çin Başbakanı Li Qiang, 7. CIIE ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun açılışında konuşma yaptı.

5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. CIIE'ye 129 ülke ve bölgeden 3.496 katılımcı iştirak ediyor. Etkinliğe 297 Fortune Global 500 şirketi ve sektör liderinin katılımıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Fuarda 400'den fazla yeni ürün, teknoloji ve hizmet tanıtılacak. Uzmanlara göre bu durum, küresel şirketlerin Çin pazarına duyduğu güvenin yanı sıra, zayıf seyreden küresel ekonomik toparlanmaya rağmen Çin'deki gelişmelerini sürdürme taahhüdünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.