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7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için Kayıtlar Başladı

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için kayıtlar başladı. Şu ana kadar 300'den fazla işletme fuara kayıt yaptırırken, toplamda 130.000 metrekareyi aşan sergi alanlarının da rezervasyonu gerçekleştirildi. 7. CIIE'nin bu yıl Kasım ayında Shanghai'da düzenlenmesi planlanıyor.

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için Kayıtlar Başladı
10.01.2024 - 18:06,  Güncelleme: 18:14
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SHANGHAİ, 10 Ocak (Xinhua) -- 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) için kayıtlar başladı. Şu ana kadar 300'den fazla işletme fuara kayıt yaptırırken, toplamda 130.000 metrekareyi aşan sergi alanlarının da rezervasyonu gerçekleştirildi.

Salı günü düzenlenen 7. CIIE iş fuarının imza töreninde, aralarında PepsiCo, Tesla ve Bayer'in de bulunduğu 23 işletme bu yılki fuara katılmak için imza atarak 12.000 metrekareyi aşkın sergi alanı ayırttı.

PepsiCo, CIIE'ye ilk kez 2023 yılında katılmıştı. PepsiCo Asya Pasifik ve Büyük Çin Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Daniel Shih, "CIIE sayesinde Çin'in üst düzey dışa açılımı güçlü şekilde teşvik etmeye ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşmaya yönelik güven ve kararlılığını derinden hissettik" demişti.

7. CIIE'nin bu yıl Kasım ayında Shanghai'da düzenlenmesi planlanıyor. 6. CIIE'de bir yıllık mal ve hizmet alımlarına yönelik toplam 78,41 milyar ABD doları tutarında ön anlaşma yapılarak rekor kırılmıştı.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, PepsiCo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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