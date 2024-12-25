71 Yıllık Arazi Davası Sonuçlandı - Son Dakika
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71 Yıllık Arazi Davası Sonuçlandı

71 Yıllık Arazi Davası Sonuçlandı

Alaşehir'de 1953'te açılan arazi davasında mahkeme, Uzan'ın mirasçılarına tapu tescil etti.

25.12.2024 10:18
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arazi tapusu konusunda 71 yıl önce açılan davada karar verildi.

Hüseyin Uzan tarafından 300 dönüm arazinin tapusuyla ilgili 1953 yılında açılan 953/316 dosya esas numaralı davada 99 davacı ve 221 davalı yer aldı.

Geçen sürede yaklaşık 30 hakim gören dosyada Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım'da, Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm arazisini Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.

Avukat Rasim Buğra Çetin, gazetecilere Uzan'ın 1953'teki avukatının Mustafa Yıldırım olduğunu, Yıldırım'ın 55 yıl boyunca bu davayı takip ettiğini, ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybettiğini anlattı.

Ondan sonra davayı devraldığını aktaran Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter." diyerek espri yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Dava, Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava açmış. Davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi. Yaklaşık 30 hakim değişti. Bizden önce bu davayı takip eden avukat Mustafa Yıldırım, 55 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Kendisi mesleği bırakırken, bu davanın sonuçlanmasını görememişti. Davayı sonuçlandırmak bize nasip oldu. 71 yıl sonra müvekkillerim adına olumlu bir karar çıktı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 71 Yıllık Arazi Davası Sonuçlandı - Son Dakika

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