Hanönü'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki Osman Kayacan evinde ölü bulundu.
İlçenin Hanönü Mahallesi Yavuz Sokakta bulunan evinde yalnız yaşayan Kayacan'dan haber alamayan komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Polis ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Karacan'ın öldüğünü tespit etti.
Karacanın cenazesi Hanönü Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
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