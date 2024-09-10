8 Ayda Bin 358 Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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8 Ayda Bin 358 Hayvan Kurtarıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokakta bulunan kedi, köpek, kirpi, kuş ve leylekten, yılana kadar birçok türden binlerce can dostun en zor anlarda imdadına yetişiyor. 8 ayda toplamda bin 358 hayvan itfaiye operasyonuyla çaresizliğin kıyısından alındı.

10.09.2024 09:33  Güncelleme: 09:36
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8 ayda bin 358 hayvan kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokakta bulunan kedi, köpek, kirpi, kuş ve leylekten, yılana kadar birçok türden binlerce can dostun en zor anlarda imdadına yetişiyor. Ekipler, 8 ayda toplamda bin 358 hayvan itfaiye operasyonuyla çaresizliğin kıyısından alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor. Sokak hayvanlarının hayatı için, günün her saatinde teyakkuz halinde olan İtfaiye ekipleri, yapıların belirli bölümlerine sıkışan, ağaçta mahsur kalan, çukur veya suya düşen hayvanlar için her gün kurtarma operasyonu yapıyor. Bu çerçevede 8 ayda bin 500'e yakın ihbar için harekete geçildi. Bu süre zarfında itfaiyenin yardım eli uzattığı bin 358 hayvan bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan hayvan türleri arasında kedi, köpek, kirpi, kuşun yanı sıra leylek, martı, yılan gibi birçok tür bulunurken en fazla kurtarılan grubu ise kediler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 8 Ayda Bin 358 Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika

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