8 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı

SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Samsun merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa'da 5 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.