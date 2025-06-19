81 Yaşında Üniversite Sınavına Giriyor - Son Dakika
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81 Yaşında Üniversite Sınavına Giriyor

81 Yaşında Üniversite Sınavına Giriyor
19.06.2025 11:21
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Şevki Kılıç, eğitimin her yaştan mümkün olduğunu göstermek için 8. kez üniversite sınavına girecek.

Edirne'nin 2 üniversite mezunu "filozof hurdacısı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlamak ve bilgilerini kontrol etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girecek.

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerini tamamladı. Yıllar içerisinde 4 üniversitede kazandığı bölümlere ise çeşitli nedenlerle devam etmedi.

Kentte "filozof hurdacısı", "bilge dede" olarak anılan ve 42 yılda 8. kez üniversite sınavlarına katılan Kılıç, 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da girecek.

Kılıç, sağlığı izin verdiği sürece sınavlara girip gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstererek onları motive etmeyi amaçlıyor.

"Bu gireceğim 8. üniversite sınavı olacak"

Kılıç, AA muhabirine, eğitimin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Okumanın yaşının olmadığını belirten Kılıç, asıl gayesinin "tavşan atlet" olarak öğrencilere örnek olmak olduğunu ifade etti.

Kılıç, bu yıl sınava girecek en yaşlı aday olduğunu öğrendiğini belirtti.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Kılıç, "ÖSYM Başkanının söylediği gibi sınava 81 yaşında girecek öğrenci benim. Öğrendiğim kadarıyla 15 yaşında liseyi bitirip sınava girecek bir genç varmış onu da tebrik ediyorum." dedi.

YKS'den alacağı puanla tercih yapmayacağını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Sınavlara girme amacım bir taraftan bilgilerini ölçüyorum, kontrol ediyorum. Esas gayem hem bilgilerimi güncel tutmak hem de gençlere örnek olmaktır.

Boş zamanlarımda 1880'li yılların gazetelerinden Osmanlıca çeviri yapıyorum. Aynı zamanda bir kitap hazırlıyorum. İlk kitabım 19. asrın sonları ve 20. asrın ilk çeyreğinde Edirne'de günlük haberlerden derlemeleri konu alacak. Yakında basılacak kitabım."

"Torunumla üniversite sınavına girmiştim"

Kılıç, kendini sağlıklı hissettiği sürece üniversite sınavına gireceğini dile getirdi.

Her insanın üniversite eğitimi alması gerektiğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Geçen yıl da torunumla üniversite sınavına girmiştim. İnsanlar beni üniversite sınavına girerken gördüklerinde önceleri şaşırdılar. 'Bu yaştan sonra kazanamazsın' dediler. Ama 66 yıl önce Edirne Lisesi'nde öğrendiğim bilgileri bugüne kadar muhafaza ettim. Yoksa 60 yıl sonra eşit ağırlıktan arkeoloji bölümünü kazanmam mümkün değildi."

Kaynak: AA

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