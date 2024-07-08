86 Yaşındaki Emekli Öğretmen, Evde Endüstriyel Ekipman Üretiyor - Son Dakika
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86 Yaşındaki Emekli Öğretmen, Evde Endüstriyel Ekipman Üretiyor

Mersin'de yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Hayri İnce, evinde kurduğu atölyesinde teknolojiye ilgisi üzerine endüstriyel ekipman üretimi yapıyor. İnce, kaynak, torna, pres, ambalaj, paketleme, lastik sökme, demir ve karton kesme makineleri gibi birçok ekipmanı üretirken, aynı zamanda meslek liselerine ekipman desteği de sağlıyor. İnce, ürettiği makineleri devlete hibe etmek istediğini belirtiyor.

08.07.2024 11:33
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Mersin'de yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Hayri İnce, teknolojiye ilgisi üzerine evinde kurduğu atölyesinde endüstriyel ekipman üretimi yapıyor.

Toroslar ilçesi Resul mahallesinde ikamet eden İnce, öğretmenlik yıllarında başladığı üretime emekliliğinden sonra da devam etti.

Evinde oluşturduğu atölyesinde mesai yapan İnce, teknolojiye olan merakı sayesinde kaynak, torna, pres, ambalaj, paketleme, lastik sökme, demir ve karton kesme makineleri gibi çok sayıda endüstriyel ekipman üretti.

Yaşadığı evin dışına raylı sistem kullanarak asansör oluşturan İnce, meslek liselerine ekipman desteği de veriyor.

İnce, gazetecilere, bugüne kadar 100'e yakın ekipman ürettiğini söyledi.

Çocukluğundan beri teknolojiye meraklı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti:

"İhtiyacım olan ilk araç kaynak makinesiydi. Ben de kaynak makinesini yağ tenekeleri kullanarak yaptım. Kaynak makinesini yaptıktan sonra torna makinesi lazım oldu. Torna makinesi yaptıktan sonra onunla lastik dökme kalıpları yaptım. Araba için ilk olarak teker yapmayla başladım. Lastiklerin imalatından sonra janta sıra geldi. Jant için de yüksek basınçlı pres makinesi lazımdı. Onu da yaptım."

"Makinelerimi devlete hibe etmek istiyorum"

İnce, hayalinin her zaman araba yapmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonra istihdam amaçlı çalışmalara başladım. Çalışmalarım gençlere faydalı olması için aklıma ne geldiyse yapmaya başladım. Ürettiğim makinelerin hepsi gençlere bir örnek teşkil ediyor. Ekipmanlar yaklaşık 50 mesleği ilgilendiriyor. Makinelerimi devlete hibe etmek istiyorum. Patent için hiçbir yere müracaat etmedim. Son olarak bir deprem aleti üzerinde çalıştım. Seri üretim yapamayınca örnek olarak kaldı. O aleti de lise öğrencilerine hediye edeceğim."

Kaynak: AA

Mersin, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 86 Yaşındaki Emekli Öğretmen, Evde Endüstriyel Ekipman Üretiyor - Son Dakika

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